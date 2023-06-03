В СБУ прокомментировали ликвидацию коллаборанта Сергея Дедоводюка и его дочери в селе Михайловка возле временно оккупированного Мелитополя.
Как отметили в пресс-службе ведомства, в настоящее время подробности того, что произошло раскрыть не могут, также там пообещали, что коллаборанты будут ликвидироваться и в дальнейшем, передает OBOZREVATEL.
"Детали "бавовны" мы сможем рассказать после нашей победы. Но, учитывая некоторые случаи, которые случаются на временно оккупированных территориях, коллаборанты должны понимать: для них лучше оказаться в украинской тюрьме, чем на концерте Кобзона. Как неоднократно подчеркивал глава СБУ Василий Малюк, "бавовна" пылала, пылает и будет пылать", – ответили в пресс-службе СБУ.
Перед этим появились данные, что к ликвидации коллаборантов в Михайловке причастна СБУ.
Кто такой коллаборант Дедоводюк
Предатель Дедоводюк был владельцем "отжатого" кафе "Гетьман", где кормил оккупантов, и "заместителем руководителя" пророссийского штаба. Он входил в круг доверенных лиц российских оккупантов, где решал кадровые вопросы и сдавал проукраински настроенных граждан, указывая, кого надо пытать.
Подрыв авто с коллаборантами
Вечером 2 июня мэр Мелитополя Иван Федров сообщил, что в селе Михайловка в воздух взлетела машина с коллаборантами, которые планировали посидеть в кафе "Гетьман".
Позже стало известно, что в машине находились сам Дедоводюк, его 33-летняя дочь Яна, которая тоже была активной коллаборанткой, и его жена.
Дедоводюк с дочерью погибли на месте взрыва, а жена получила травмы.