При аннексии полуострова россияне украли этот корабль у Украины.

В оккупированном Севастополе затонул сторожевой корабль типа "Тарантул".

Как говорится в Телеграм-канале "Атеш", агенты в ходе разведки судов в Севастополе обнаружили потопленный пограничный сторожевой корабль проекта 205П "Тарантул". Партизанское движение уточнило, что находится он на пристани бухты "Графская".

"Вероятно, что он был подбит в ходе атаки морскими дронами на военные объекты оккупантов несколько недель назад", - допустили в движении.

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Там отметили, что российские оккупанты лишились еще одной важной единицы вооружения в Черном море. "С чем мы всех и поздравляем", - отреагировали партизаны.

При этом партизаны добавили, что ранее этот корабль действительно был украден у Украины оккупантами в 2014 году. "Он активно использовался ими в боевых целях. Именно он и был затоплен", - уточнили в "Атеш".

"Постепенно мы изгоним оккупационную армию с украинских территорий и восстановим справедливость", - подытожили в "Атеш".

Ситуация в Крыму

4 января Крымский полуостров был атакован дронами и ракетами. Атака была самой массированной за последнее время. В украинской армии сообщили, что нанесены удары по вражеским складам боеприпасов и по командному пункту.

10 января стало известно, что в результате этого удара был уничтожен командир вражеского 3-го радиотехнического полка Воздушно-космических сил России полковник Вадим Исмагилов. Это "важный успех ВСУ", сообщил журналист Юрий Бутусов.

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