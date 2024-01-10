Поражение важной цели противника на полуострове свидетельствует о том, что ПВО РФ не способна даже себя защитить от ударов украинской авиации крылатыми ракетами, отметил журналист.

Потери России во время полномасштабной войны возросли - стало известно, что в четверг, 4 января, в результате удара по временно оккупированному Крыму был уничтожен командир вражеского 3-го радиотехнического полка Воздушно-космических сил России полковник Вадим Исмагилов.

Это "важный успех ВСУ", сообщил журналист Юрий Бутусов, ссылаясь на российские источники. "Ликвидация Исмагилова означает уничтожение командного пункта ПВО (противовоздушной обороны, - Ред.) РФ, и показывает, что несмотря на концентрацию всех новейших средств, радаров, зенитно-ракетных систем, российская ПВО не способна защитить даже себя от ударов украинской авиации крылатыми ракетами", - отметил он.

Автор подчеркнул, что 3-й радиотехнический полк в составе 31-й дивизии противовоздушной обороны противника является ключевой частью в структуре крымской ПВО, он оснащен радарами дальнего действия, которые могут на раннем этапе обнаружить воздушные цели, в том числе пуски крылатых ракет. "Командный пункт на базе в Саках был заглубленным в землю и защищенным сооружением", - добавил Бутусов.

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4 января Крымский полуостров был атакован дронами и ракетами. Прихвостни России жаловались, что атака была самой массированной за последнее время. В украинской армии сообщили, что нанесены удары по вражеским складам боеприпасов и по командному пункту.

В сети появилась информация, что якобы уничтоженный российский генерал Валерий Герасимов - руководитель Генштаба армии РФ. Позже начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов сказал, что у него нет сведений, подтверждающих ликвидацию Герасимова.

Бывший командир роты батальона "Айдар", ветеран российско-украинской войны Евгений Дикий говорил, что российские захватчики не могут обходиться без полуострова во время полномасштабной войны против украинцев.

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