Движение через Днестровский мост разблокировано / Иллюстрация REUTERS
В Одесской области разблокировали движение автотранспорта через курортный поселок Затока.
Об этом сообщили в пресс-службе Одесской ОГА.
Отмечается, что движение через Днестровский мост разблокировано сегодня по поручению начальника Одесской областной военной администрации Максима Марченко.
"Это позволит возобновить обычный трафик через Затоку Белгород-Днестровского района", - сообщили в ОГА.
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- 6 марта после того, как расположенный на побережье Черного моря поселок Затока (Одесская обл.) подвергся вражеским обстрелам, власти закрыли транзитный проезд автотранспорта через этот населенный пункт к госгранице с Молдовой.