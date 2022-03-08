Движение через Днестровский мост разблокировано / Иллюстрация REUTERS

В Одесской области разблокировали движение автотранспорта через курортный поселок Затока.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесской ОГА.

Отмечается, что движение через Днестровский мост разблокировано сегодня по поручению начальника Одесской областной военной администрации Максима Марченко.

"Это позволит возобновить обычный трафик через Затоку Белгород-Днестровского района", - сообщили в ОГА.

Война против Украины:

  • 24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.
  • 27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.
  • 6 марта после того, как расположенный на побережье Черного моря поселок Затока (Одесская обл.) подвергся вражеским обстрелам, власти закрыли транзитный проезд автотранспорта через этот населенный пункт к госгранице с Молдовой.