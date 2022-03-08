Затока неоднократно становилась мишенью врага.

В Одесской области разблокировали движение автотранспорта через курортный поселок Затока.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесской ОГА.

Отмечается, что движение через Днестровский мост разблокировано сегодня по поручению начальника Одесской областной военной администрации Максима Марченко.

"Это позволит возобновить обычный трафик через Затоку Белгород-Днестровского района", - сообщили в ОГА.

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