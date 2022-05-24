День в городе проходит под звуки сигнала воздушной тревоги.

В Одесской области остается очень высокой вероятность ракетных ударов со стороны российских оккупантов.

Об этом сегодня вечером заявил спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

Он отметил, что сегодня день в регионе проходит под звуки воздушной тревоги, но без обстрелов. "Наши силы обороны продолжают выполнять поставленные боевые задачи. К сожалению, остается очень высокой вероятность нанесения ракетных ударов", - сказал Братчук.

Он напомнил о запрете посещать Черноморское побережье и проведении в регионе контрдиверсионной работы.

В то же время, по его словам, скоро будет принято определенное решение по деблокированию Одесского порта, который сейчас блокируют оккупанты.

Напомним, Россия держит в Черном море наготове более полутора десятка убийственных снарядов.

Вас также могут заинтересовать новости: