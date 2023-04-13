Также информатор фиксировал последствия ракетных обстрелов Одессы и массированных атак дронами-камикадзе и детализировал в группе в Telegram.

В Одессе задержали радиомеханика одного из оборонно-промышленных комплексов, который сливал врагу данные о ВСУ.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры. Как отмечается, сотруднику одного из оборонно-промышленных комплексов Одессы сообщено о подозрении в несанкционированном распространении информации о расположении Вооруженных сил Украины (ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса).

По данным следствия, радиомеханик создал в мессенджере Telegram группу, участниками которой были преимущественно россияне. В ней он распространял информацию о расположении на этом оборонном предприятии и рядом с ним подразделений ВСУ и их вооружении. При этом предатель указывал координаты объектов и, кроме того, "сливал" данные по выполнению предприятием оборонных заказов.

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"Также информатор фиксировал последствия ракетных обстрелов Одессы и массированных атак дронами-камикадзе и детализировал в группе в Telegram, какие именно объекты были повреждены, а какие уничтожены", - говорится в сообщении.

По информации прокуратуры, мужчина заявлял, что Украины не существует, а он родился в СССР и приносил присягу советской армии.

Подозреваемый взят под стражу без определения размера залога.

Как сообщили в Управлении Службы безопасности Украины в Одесской области, специалисты которого ведут следствие, именно по полученным от информатора координатам оккупанты совершили один из ударов иранскими дронами "Shahed" по территории Одессы.

Выявление предателей в Украине

В Украине регулярно ловят информаторов и корректировщиков оккупантов. Так, в январе на Днепропетровщине разоблачен информатор российских оккупантов, который собирал и передавал точные координаты местонахождения радиолокационных станций и блокпостов Сил теробороны в области. А 10 апреля правоохранители задержали вражеского информатора, который собирал разведданные об обороне Южноукраинской АЭС.

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