Предатель давал врагу информацию относительно патриотов, участников АТО/ООС и членов их семей.

Во временно оккупированном пгт Новоайдар (Луганская область) 25 апреля исчез местный коллаборант Павел Шароградский. Вскоре предателя нашли убитым выстрелом в голову и ранениями на теле.

Об этом сообщает ГУР Минобороны Украины.

Шароградский до начала российского вторжения был "профессиональным общественным деятелем". Некоторое время был директором коммунального учреждения Новоайдарский поселковый центр "Спорт для всех" и основателем ОО "Новоайдарская Сечь". Никакого бизнеса или высокодоходной работы не имел, впрочем, представлял себя как высокообеспеченного человека.

После оккупации Новоайдара Павел предложил россиянам свои услуги. Предоставлял врагу информацию относительно патриотов, участников АТО/ООС, членов их семей и о сотрудниках местной администрации с проукраинскими взглядами.

Был похищен из помещения Счастьенской РГА, где принимал участие в "совещании" с лицами в балаклавах и военной форме армии РФ.

В отношении Шароградского возбуждено уголовное дело о государственной измене. Выясняются обстоятельства, причины и мотивы преступления.

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