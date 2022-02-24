Шесть человек под завалами Чернигов.

В Нежине на Черниговщине ракетным ударом разрушен пункт управления Нежинским аэродромом.

Об этом сообщил городской голова Александр Кодола.

Он сообщил, что на данный момент идет работа над ликвидацией последствий обстрела.

"Все, кто не задействован в работе критической инфраструктуры и жизнеобеспечения города, оставайтесь дома!

Держите наготове "тревожный чемоданчик". Документы, необходимый минимум вещей.

Чтобы оперативно, при необходимости, добраться до укрытия или убежища.

Городские власти на рабочих местах. Мы продолжаем обеспечивать функционирование города", - сообщил он.

В комментарии журналистам Кодола уточнил, что под завалами находятся шесть человек. Продолжаются работы по деблокированию людей. Об их состоянии пока ничего не известно.

Как сообщал УНИАН, президент России Владимир Путин начал вторжение в Украину, в ряде городов прогремели взрывы.

Вскоре президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам и объявил о введении военного положения.

Ранее журналист Андрей Цаплиенко сообщил, что войска России пересекли границу Украины в районе Харькова.

В то же время журналист Юрий Бутусов поделился, что российская сторона атаковала наше государство, и по всей стране были атакованы военные объекты, в первую очередь, системы управления, авиабазы части противовоздушной обороны. По его данным, украинская армия оказала сопротивление.

До этого российский президент Владимир Путин подписал указы о независимости так называемых "ЛНР" и " ДНР". РФ также решила ввести в псевдореспублики своих "миротворцев". О таких решениях российской стороны стало известно 21 февраля.

Поздно вечером 23 февраля появилась информация, что главари " ДНР "и" ЛНР " Денис Пушилин и Леонид Пасечник попросили Россию оказать "республикам" военную помощь.