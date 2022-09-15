В оборонном ведомстве обратили внимание, что некоторые корреспонденты соцсетей пишут о деталях планирования военных операций и принятия решений.

В Министерстве обороны Украины заявляют, что готовы реагировать в случае утечки государственной тайны в публичное пространство.

Об этом заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила в социальной сети Facebook.

"По должности, только ограниченный круг лиц имеет доступ к государственной тайне высшей степени секретности. Конечно, я в пределах полномочий знаю кто какую операцию на востоке или юге планировал, кто был против чего и кто за. Но вижу, что некоторые участники соцсетей пишут о деталях планирования военных операций и принятия решений так, будто тоже имеют доступ и будто в них есть законное разрешение это распространять", - заявила Маляр.

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"Я бы, конечно, обратилась в правоохранительные органы, чтобы нашли того, кто "сливает" государственную тайну. Но пока только выдумки и сплетни пишут. Как было и есть на самом деле - "лидерам мнений" и Телеграм-каналам пока никто не сообщил - и это радует. Впрочем, если произойдет несанкционированный виток информации - будем реагировать в соответствии с законом", - подчеркнула Маляр.

"Сейчас очень динамичное время и какая-то часть тайной информации законным путем оперативно приобретает статус доступной и обнародуется. То есть подход у государства очень гибкий и ориентированный на потребности и запросы общества", - добавила она.

"Вместе с тем вы должны четко понимать, что даже когда есть законные основания распространить тайную информацию, то доверять можно только официальным источникам и официальным лицам, которые реально имеют доступ к ней, а не им кто - то что-то пересказал", - подчеркнула замминистра.

Напомним, что ранее в Минобороны призвали не распространять непроверенную информацию об успехах ВСУ. Говорить о том, что населенный пункт "наш", можно только когда он "зачищен и правоохранительными органами осуществлены стабилизационные меры".

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