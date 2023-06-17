Кремль хотел так показать, что является сильным игроком и имеет военную мощь.

Советник министра обороны Алексей Копытько заявил, что ракетной атакой на Киев во время визита делегации из ЮАР Россия пыталась произвести впечатление на "гостей" Украины. В частности, показать себя как страну, которая якобы может одержать победу.

Как написал Копытько в Facebook, Кремль хотел нанести максимальный ущерб именно в момент приезда в столицу лиц, которые де-факто действуют в пользу РФ. Это было сделано сознательно и демонстративно.

"Таким образом Москва пытается доказать своим посланникам, что они действуют в интересах сильного игрока, который имеет серьезную военную мощь и способен одержать победу", – пояснил он.

По мнению советника министра, хотя подобные атаки не производят впечатления на Украину и ее западных союзников, делегация ЮАР имеет, наверное, "совсем другую картинку относительно войны, чем у нас". Копытько отметил, что эта "картинка" сформирована РФ на основании сводок, "в которых уничтожено больше оружия, чем нам предоставлено".

"В целом это просто удивительный сигнал всем, кто хочет "миротворить" в пользу Москвы: вас воспринимают тупо как пушечное мясо, которое надо запугать", – резюмировал он.

Атака на Киев во время визита африканских лидеров

Как сообщал УНИАН, 16 июня в украинскую столицу прибыла африканская делегация во главе с президентом Сенегала Макки Саллом и президентом Южной Африки Сирилом Рамафосом.

Однако уже около 11:00 российские оккупанты атаковали Киевскую область и Киев крылатыми ракетами "Калибр" и аэробалистическими ракетами Х-47 "Кинжал".

Представитель по иностранным делам и политике безопасности Европейской комиссии Петер Стано подчеркнул, что африканские лидеры должны осознать истинные намерения президента Российской Федерации Владимира Путина относительно войны против Украины.

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