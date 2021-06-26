Замглавы МИД РФ Сергей Рябков уточнил, что пока никаких конкретных обсуждений на тему о подключении США к "нормандскому формату" не ведется.

Россия не против подключения США к урегулированию вооружённого конфликта на Донбассе, в том случае если они согласятся повлиять на выполнение Украиной минских соглашений.

Об этом сегодня заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, сообщает Deutsche Welle.

"Раньше были ситуации, когда допускалось участие США в этом процессе. Но вопрос в том, насколько способны наши американские коллеги играть конструктивную роль. То есть насколько они понимают, что без известных шагов со стороны Киева не получится сдвинуть с места весь этот процесс", - пояснил дипломат.

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По словам Рябкова, пока никаких конкретных обсуждений на тему о подключении США к "нормандскому формату" не ведется.

"Мы не занимаем позицию, что это исключается при любых условиях", - сказал замглавы российского МИД.

При этом он отметил, что "при нынешнем подходе американцам там, разумеется, делать нечего".

Нормандские переговоры: что известно

Как сообщал УНИАН, 26 апреля президент Украины Владимир Зеленский предложил включить в «нормандский формат» (Украина, Германия, Франция и РФ) переговоров по урегулированию ситуации на Донбассе США, Великобританию и Канаду.

20 мая Зеленский заявил, что альтернативы «нормандскому формату» как переговорной площадке по Донбассу нет и высказался за параллельные прямые переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным и присоединение США к этому процессу.

25 июня Зеленский назвал Минские договоренности "еле живым" документом и высказал мнение, что его будущие встречи с президентами США и РФ могут сформировать новую повестку дня по урегулированию ситуации на Донбассе.

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Автор: Виктория Токарева