Слово "холера" звучит внутри города, внутри оккупационных властей и их кураторов.

Оккупанты начинают закрывать Мариуполь на карантин.

Об этом во время Всеукраинского телемарафона сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

"Мы наблюдаем, как город закрывается. Кроме того, начала поступать информация, что российская сторона в Ростове-на-Дону подготовила уже отдельные инфекционные отделения, где они готовятся принимать собственных военных, которые могут попадать в результате эпидемии, и слово "холера" звучит внутри города, внутри оккупационных властей и их кураторов", - сказал он.

По его словам, просто закрыть город - это самый циничный вариант борьбы с эпидемией.

Также Андрющенко добавил, что гуманитарная ситуация становится все хуже: питьевую воду жители оккупированного Мариуполя получают раз в два дня, есть также проблема с едой. Оккупанты проанонсировали, что бесплатную еду с 1 июля будут получать только пенсионеры и инвалиды.

Как сообщал УНИАН, в Мариуполе ситуация катастрофическая, в городе давно нет света, воды. Он практически разрушен российскими оккупантами.

20 мая городской голова Мариуполя Вадим Бойченко заявил, что оккупанты пытаются восстановить водоснабжение в городе, однако, не имея компетентности, это приводит к массовому прорыву труб и подтоплений. Позже он сообщил, что россияне не смогли восстановить водоснабжение в Мариуполе и установили мобильные душевые палатки. Из-за отсутствия водоснабжения в городе могут возникнуть вспышки инфекционных заболеваний.

По данным Бойченко, в Мариуполе остается более 100 тыс. жителей.