Сейчас путинские воины продолжают совершать зверства в разрушенном до основания Мариуполе.

Защитники Мариуполя обнаружили в городе вражескую военную технику, в частности российские танки с пометкой V.

Об этом сообщает полк "Азов" в своем Телеграм-канале.

"Это означает, что в город были переброшены подразделения оккупантов, которые совершали зверства в Буче: убивали, насиловали, мучили гражданское население", - рассказывают украинские бойцы.

Защитники Мариуполя добавили, что сейчас путинские воины продолжают совершать беспредел в разрушенном дотла Мариуполе, где и до сих пор остается около ста тысяч населения.

Резня в Буче-что известно

Утром 24 февраля Россия начала полномасштабную войну против Украины. Сначала противник бомбил военные объекты, а затем атаковал мирное население, в частности, Киевскую область. Часть населенных пунктов оказалась временно оккупирована российскими войсками, в том числе и Буча.

В начале апреля стало известно, что Бучу освободили от врага. В городе обнаружили братские могилы, в которых были тела сотен местных жителей. При этом на телах убитых нашли признаки насильственной смерти. Кроме того, на улицах Бучи лежали трупы расстрелянных жителей, в том числе и женщин. Многие погибшие пытались сжечь.

Позже мэр Бучи Анатолий Федорук сказал, что противники убили 403 местных жителей. Оккупанты насиловали детей и взрослых. Одну группу женщин и девушек держали в подвале дома в течение 25 дней. Девять из них сейчас беременны.

Президент России Владимир Путин отметил "героизм и отвагу" 64-й отдельной мотострелковой бригады Сухопутных войск РФ, устроившей кровавую резню в Буче на Киевщине. Он присвоил этой бригаде насильников, мародеров и убийц наименование "Гвардейская".

Вас также могут заинтересовать новости: