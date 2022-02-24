Для тех, кто не имеет возможности эвакуироваться самостоятельно – организована эвакуация с железнодорожных станций: Лисичанск, Рубежное, Сватово.

24 февраля 2022 года в 5:05 была объявлена всеобщая эвакуация жителей Луганской области из-за начала Россией военного вторжения на территорию Украины.

Об этом на своей странице в Facebook написал председатель Луганской областной государственной администрации Сергей Гайдай.

"Рекомендуем жителям Луганской области немедленно покинуть пределы области. Владельцам автотранспорта использовать собственные возможности и двигаться в направлении города Днепр", – написал он.

В то же время для тех, кто не имеет возможности эвакуироваться самостоятельно – организована эвакуация с железнодорожных станций: Лисичанск, Рубежное, Сватово. Место сбора –на указанных железнодорожных вокзалах.

"Во время проведения эвакуации просьба сохранять спокойствие и прислушиваться к указаниям представителей органов власти, Национальной полиции и ГСЧС", – добавил Гайдай.

Как сообщал УНИАН, президент России Владимир Путин начал вторжение в Украину, в ряде городов прогремели взрывы.

Вскоре президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам и объявил о введении военного положения.

Ранее журналист Андрей Цаплиенко сообщил, что войска России пересекли границу Украины в районе Харькова.

В то же время журналист Юрий Бутусов поделился, что российская сторона атаковала наше государство, и по всей стране были атакованы военные объекты, в первую очередь, системы управления, авиабазы части противовоздушной обороны. По его данным, украинская армия оказала сопротивление.

До этого российский президент Владимир Путин подписал указы о независимости так называемых "ЛНР" и " ДНР". РФ также решила ввести в псевдореспублики своих "миротворцев". О таких решениях российской стороны стало известно 21 февраля.

Поздно вечером 23 февраля появилась информация, что главари " ДНР "и" ЛНР " Денис Пушилин и Леонид Пасечник попросили Россию оказать "республикам" военную помощь.