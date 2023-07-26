Журналисты отмечают, что в сравнении со снимком от 19 июля, количество техники выросло примерно на 269 единиц.

Журналисты получили свежий спутниковый снимок палаточного лагеря ЧВК "Вагнер" в деревне Цель, сделанный сервисом Planet в 8:12 утра 25 июля, и сравнили его со снимком от 10 июля.

Как пишет издание Радыё Свабода, на свежем снимке журналистам удалось насчитать 754 единицы техники, среди которых: 62 фуры, 534 машины (пикапы, микроавтобусы, легковые), 33 автобуса, 99 грузовиков, 26 Уралов, КамАЗов или бронеавтомобилей.

Журналисты отмечают, что в сравнении со снимком от 19 июля, количество техники выросло примерно на 269 единиц.

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ЧВК "Вагнер" в Беларуси - подробности

Напомним, в 10 колоннах в Беларусь прибыло 670-700 единиц автомобильной техники. Последняя, 11 колонна, прибыла в Беларусь вчера вечером, 25 июля, и насчитывала минимум 29 единиц техники.

Члены российской частной военной компании "Вагнер" из Беларуси массово возвращаются в РФ, поскольку в отпуска распустили каждую вторую бригаду ЧВК.

В Беларуси подразделением членов частной военной компании "Вагнер" командует уроженец украинского государства - 46-летний Сергей Владимирович Чубко. По данным аналитиков, он родился в Черновцах. Его семья переехала в РФ после того, как Советский Союз распался, и начала жить в городе Новороссийск.

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