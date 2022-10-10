По предварительным данным, обошлось без жертв.

Враг этой ночью запустил по Николаеву 10 ракет С-300, предварительно, обошлось без жертв.

Об этом сообщил председатель Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в Telegram.

"Относительно ночных "прилетов" по Николаеву: 10 штук ракет С-300. Предварительно, без жертв", - написал он.

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Ким также сообщил, что две группы самолетов ТУ-95 летят на пусковой рубеж.

"2 группы самолетов ТУ-95 (всего 8 штук) летят на пусковой рубеж (Астрахань) - будьте осторожны. Российские оккупанты продолжают политику террора", - добавил глава ОВА.

Ситуация на фронте сегодня

Как сообщал УНИАН, ВСУ отбили атаки противника в районе четырех населенных пунктов. Также подтверждено поражение 20 районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также 4 ЗРК противника.

Сейчас продолжается контрнаступление Сил обороны Украины.

Напомним, 29 августа ВСУ пошли в наступление на юге. Украинские бойцы прорвали первую линию обороны россиян в Херсонской области.

109-й полк так называемой "ДНР" отошел со своих позиций в Херсонской области, а русские десантники, которые были их поддержкой, бежали с поля боя.

1 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Лимане Донецкой области украинские военные уже подняли государственный флаг, но там еще продолжаются боевые действия.

Впоследствии стало известно, что ВСУ приближаются к Кременной в Луганской области. На пути к этому важному пункту украинская армия освободила село Торское.

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