За отказ угрожают штрафами и мобилизацией.

Российские войска во временно оккупированном Крыму заставляют ветеранов войны в Афганистане участвовать в показательных тренировках.

Как информирует Центр нацсопротивления, за отказ они угрожают штрафами и армией.

"Оккупанты во временно оккупированном Крыму принудительно проводят тренировки среди воинов ветеранов войны в Афганистане. Тем, кто отказывался - угрожали надуманными штрафами и мобилизацией", - пишет ведомство.

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Отмечается, что россияне пытаются создать неформальные псевдодобровольчие отряды обороны на случай контрнаступления Вооруженных сил Украины. Тем не менее, местные жители упираются оккупантам и не хотят участвовать в выучках. При этом, по данным ЦНС, такие отряды будут лишь "на бумаге".

ВСУ готовятся к освобождению Крыма

Президент Владимир Зеленский заявлял, что деоккупация полуострова является одной из задач весенне-летней кампании ВСУ. В последнее время в Крыму участились взрывы. Там сгорело несколько огромных резервуаров с топливом для военных кораблей.

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов убежден, что события в Крыму во время освобождения от российских оккупантов будут происходить аналогично с теми, что и на других оккупированных территориях: пророссийский контингент сразу же уедет.

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