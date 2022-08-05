Все необходимые выплаты для эвакуированных начнутся уже сегодня.

В Кировоградскую область из Донецкой в рамках обязательной эвакуации населения прибыл третий поезд с около 200 людьми.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

"В Кировоградскую область прибыл уже третий поезд из Донецкой области. Приехали около 200 человек, среди них люди с инвалидностью, много детей, люди забрали своих домашних любимцев", - отметил он.

Всех эвакуированных разместили в одном из учебных заведений, оказали первую медицинскую и психологическую помощь, впоследствии людям предложат жилье в частном секторе.

"Все необходимые выплаты начнутся уже сегодня", - подчеркнул Тимошенко.

Он добавил, что следующие эвакуационные поезда также будут прибывать в Кировоградскую область.

Обязательная эвакуация:

29 июля Кабинет Министров создал Штаб по эвакуации жителей Донетчины. Государство ввело обязательную эвакуацию населения из неоккупированных районов Донецкой области перед началом отопительного сезона

31 июля вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук рассказала алгоритм действий для тех, кто должен эвакуироваться из Донецкой области. По ее словам, должны выехать более 50 тыс. детей и более 200 тыс. взрослых. Кроме этого стало известно, что кроме выплат, которые гарантирует государство, эвакуированным жителям Донетчины предполагается дополнительная помощь.

2 августа, Верещук отметила, что, несмотря на все возможности обязательной эвакуации, заставлять людей никто не будет. В тот же день она сообщила о начале эвакуации из Донетчины.

По словам Верещук, следующей для эвакуации может стать Запорожская область. Там без газа – 65% территории.

3 августа Кабмин определил, куда именно будут вывозить людей.

Вас также могут заинтересовать новости: