Украинским защитникам приходится сражаться за каждый метр.

Силы обороны Украины динамично продвигаются на Бахмутском направлении. Бывший командир полка "Азов", вр.и.о. командира 3-й штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин заявил, что сражаться приходится буквально за каждый окоп и каждый метр.

"У нас задача – как можно дальше продвинуться, отбросить врага и окружить ту часть вражеской группировки, которая находится непосредственно в самом городе. На некоторых участках это дается немного легче, на некоторых – сложнее. Враг не собирается отдавать ничего, и, к сожалению, за каждый окоп, за каждый метр приходится сражаться и, в частности, нести потери нашим подразделениям", – сказал Жорин в эфире телеканала FREEДОМ.

По его словам, украинские защитники сразу же укрепляют позиции, которые были отбиты у врага, чтобы в дальнейшем их удерживать. Майор ВСУ отметил, что "сейчас все в динамике, все в процессе".

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В то же время Жорин подчеркнул, что на всех отбитых позициях, которые занимают украинские военнослужащие, остаются трупы оккупантов.

"У российской армии проблемы с профессиональным управлением подразделениями. Мы обнаруживаем стыки между подразделениями и бьем туда, потому что стало очевидно: подразделения РФ между собой плохо коммуницируют. Они вынуждены отступать вследствие натиска наших сил", –добавил он, заметив, что враг все еще достаточно силен.

Бои за Бахмут

Тяжелые за город Бахмут Донецкой области идут с августа 2022 года. Россияне фактически разрушили его постоянными обстрелами. Враг применяет даже запрещенные фосфорные снаряды.

В течение последних дней украинские военные продвинулись на Бахмутском направлении. В частности, о продвижении ВСУ на новом участке под Бахмутом сообщили аналитики американского Института изучения войны. Речь идет о районе Курдюмовки.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко предполагает, что целью продвижения украинских войск может быть окружение вражеских сил в городе. По его словам, ВСУ могут попытаться пройти вперед в направлении Берховки и Клещеевки.

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