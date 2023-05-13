Аналитики отметили, что в РФ наблюдается информационная паранойя по поводу возможного украинского контрнаступления на харьковско-луганском направлении.

Минобороны РФ пыталось отвлечь и успокоить информационную паранойю по поводу возможного украинского контрнаступления на харьковско-луганском фронте.

Об этом говорится в свежем отчете Института изучения войны (ISW). Аналитики обратили внимание, что минобороны России отрицало, что ВСУ прорвали позиции российских войск на Купянском и Лиманском направлениях 11 мая, вместо этого заявляя, что российские силы отбили атаки украинских диверсионно-разведывательных групп вблизи Котляровки Харьковской области (25 км к северо-западу от Сватово) и Дибровы (5 км к юго-западу от Кременная) и Кременной Луганской области.

В Институте отметили, что россияне разместили кадры, на которых видно, как они наносят удары по украинским позициям возле Спирного из танков Т-90, Т-80, Т-72Б3 и БМП-2. Однако, геолокация этой видеозаписи указывает на то, что российские войска лишь незначительно продвинулись к западу от Спирного.

Видео дня

Кроме того, оккупанты нанесли ограниченные наземные удары по линии Святово-Кременная. А ВСУ продолжают наносить удары по российским тылам в Луганской области. Так, кадры с геолокацией показывают последствия взрывов на Луганском машиностроительном заводе в Луганске (примерно в 80–100 км от линии фронта) 12 мая.

Пропагандисты предположили, что в этом ударе ВСУ могли использовать оружие большой дальности, такое как крылатая ракета или недавно поставленные ракеты Storm Shadow. При этом некоторые из них заявили, что пока рано говорить о том, какое оружие применяли украинские военные, но предупредили, что весь российский тыл в Луганской области находится в пределах досягаемости ракет Storm Shadow.

Ситуация в Луганской области

В области наиболее тяжелые бо идут в районе Кременной. Там сосредоточены боевики Л/ДНР, кадровые российские военные и другие силы. При этом их наступления в основном безрезультатные. В свою очередь ВСУ постоянно наносят удары по тылу оккупантов.

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