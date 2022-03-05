Население Ирпени эвакуируют другим поездом из ближайшей возможной точки.

В городе Ирпень, где проводится эвакуация населения, враг подорвал железнодорожные пути. Об этом сообщил мэр города Александр Маркушин.

"Просим срочно всех людей, ожидавших эвакуации с железнодорожного вокзала Ирпеня перейти к Новоирпенской трассе (мост с.Романовка) там будет осуществлена эвакуация автобусами в Киев", - говорится в сообщении мэра.

Попадание вражеского снаряда повредило колею в направлении Ирпеня. В составе эвакуационного поезда сошли два пустых вагона. Население эвакуируют вагонами "Укрзалізниці" из ближайшей возможной точки.

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