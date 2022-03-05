В Ирпени враги подорвали ж/д пути / Скриншот
В городе Ирпень, где проводится эвакуация населения, враг подорвал железнодорожные пути. Об этом сообщил мэр города Александр Маркушин.
"Просим срочно всех людей, ожидавших эвакуации с железнодорожного вокзала Ирпеня перейти к Новоирпенской трассе (мост с.Романовка) там будет осуществлена эвакуация автобусами в Киев", - говорится в сообщении мэра.
Попадание вражеского снаряда повредило колею в направлении Ирпеня. В составе эвакуационного поезда сошли два пустых вагона. Население эвакуируют вагонами "Укрзалізниці" из ближайшей возможной точки.