По его словам, «для каждого россиянина Родина – родная земля от Калининграда до Камчатки и Курильских островов, от северных, арктических морей до Севастополя и Крыма».

Президент РФ Владимир Путин в по случаю празднования Дня России упомянул об оккупированном Крыме и заявил о незыблемости границ.

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Как передаёт собственный корреспондент УНИАН в РФ, об это он заявил на церемонии вручения медали «Герой Труда РФ».

«Для каждого из нас Родина – это семья и отчий дом, родная земля от Калининграда до Камчатки и Курильских островов, от северных, арктических морей до Севастополя и Крыма. На этих бескрайних просторах созидалась наша тысячелетняя история, наполненная страницами великой славы и гордости, непревзойдённого мужества предков, их веры и любви к Отечеству», - сказал Путин.

В то же время ситуация с пресной водой в аннексированном Крыму критическая. "Они рассказывают сказки, что пытаются перебросить воду из одних водохранилищ в другие и о том, что" нам воды хватит ". На самом деле, воды не хватит", - рассказал экс-председатель Совета министров АР Крым Сергей Куницын.

По заявлениям экологов, регулярное использование воды из подземных источников привело к засолению почвы на полуострове. Власти Крыма регулярно призывает жителей полуострова экономить воду.

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