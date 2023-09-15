Среди раненых - еще один ребенок. Оккупанты попали по гражданской инфраструктуре и в церковь.

В Херсонской области из-за вражеских обстрелов погиб ребенок, ранены шесть человек, среди которых несовершеннолетний.

Как сообщает начальник Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин, за минувшие сутки противник совершил 91 обстрел региона, выпустив 349 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", БПЛА, ПТРК, АГС и танков. Только по городу Херсон враг выпустил 20 снарядов. "Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, админздание и церковь в Бериславском районе, объект критической инфраструктуры в Херсонском районе, территорию завода в Херсоне. Вследствие этого, погиб ребенок, 6 человек получили ранения, один из них - ребенок", - рассказал Прокудин.

Ситуация на Херсонщине

Напомним, на Херсонщине принято решение о обязательной эвакуации семей с детьми из населенных пунктов, которые постоянно обстреливает враг. Также изменена продолжительность комендантского часа - на с 20:00 до 6:00.

Видео дня

Накануне на Херсонщине в результате атаки по Белозерской общине погиб 6-летний ребенок, еще 4 человека ранены. Враг нанес удар по частному дому и его территории. Погиб 6-летний мальчик, в тяжелом состоянии в больницу был доставлен его 13-летний брат.

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