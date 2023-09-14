Также в области изменили продолжительность комендантского часа.

В Херсонской области решили эвакуировать детей из всех населенных пунктов, которые регулярно обстреливаются российскими захватчиками. Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

"На Совете обороны Херсонщины приняли решение об обязательной эвакуации семей с детьми из населенных пунктов, которые постоянно обстреливает враг", – подчеркнул он.

Также глава ОВА сообщил об изменении продолжительности комендантского часа. Теперь его период – с 20:00 до 6:00.

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"Работаем над предотвращением энергетического коллапса в регионе, а также готовимся к чрезвычайным ситуациям на объектах критической инфраструктуры во время прохождения осенне-зимнего периода", – добавил Прокудин.

В то же время он отметил, что есть и другие решения, касающиеся обороны области.

"Без подробностей. Пусть это будет сюрпризом для россиян", – сказал глава ОВА.

Эвакуация с прифронтовых территорий

В конце августа стало известно, что из 5 населенных пунктов Васильевского и Пологовского районов Запорожской области будет принудительно эвакуирован 121 украинец. Власть вынуждена прибегнуть к резкому шагу из-за бессознательности и халатности родителей маленьких украинцев.

Кроме того, эвакуацию ранее объявили на Харьковщине. 10 августа стало известно, что на деоккупированных территориях Купянского района началась обязательная эвакуация населения.

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