Тип вертолета устанавливается.

В Харьковской области около 16.00 зенитным ракетным подразделением воздушного командования "Схід" сбит российский ударный вертолет.

Об этом в Telegram сообщают Воздушные силы Украины.

При этом отмечается, что тип вертолета устанавливается.

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Потери оккупантов в войне с Украиной

30 октября Генштаб сообщил, что с 24 февраля уничтожены 252 вертолета врага.

Украинские военные регулярно сбивают самолеты и вертолеты россиян. Так, например, 24 октября стало известно, что за сутки ВСУ сбили три российских вертолета Ка-52.

В течение суток авиация Сил обороны Украины нанесла 17 ударов по врагу: 11 из них - по районам сосредоточения вооружения и военной техники, три - по взводным опорным пунктам, а также три - по позициям комплексов противовоздушной обороны противника, в результате чего были уничтожены две единицы средств ПВО.

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