Президент особо отметил Одесскую и Херсонскую зенитные ракетные бригады Воздушных сил.

Президент Владимир Зеленский отмечает, что в течение недели украинскими войсками было сбито более 40 иранских ударных дронов.

Об этом он сказал в своем видеообращении.

Глава государства отметил, что в течение недели - от субботы до субботы - было сбито свыше 40 иранских ударных дронов, существенное количество российских ракет, шесть ударных вертолетов оккупантов и несколько их самолетов.

Видео дня

"Такой результат - это сотни спасенных жизней украинцев, десятки сохранившихся объектов критической инфраструктуры", - сказал Зеленский.

Он добавил, что хочет особо отметить Одесскую и Херсонскую зенитные ракетные бригады Воздушных сил.

"Молодцы, ребята! Спасибо всем нашим защитникам неба, абсолютно всем зенитчикам, летчикам, мобильным огневым группам, которые выполняют сейчас одну из важнейших стратегических задач - спасают страну от воздушных ударов террористов", - отметил президент.

Иранские дроны в Украине: что известно

Как сообщал УНИАН, в июле Россия закупила у Ирана большую партию боевых дронов "Shahed-136" и "Mohajer-6". По разным оценкам, их количество может достигать нескольких тысяч единиц.

24 октября в украинской разведке сообщили, что в оккупированный Джанкой отбыла группа военных советников Ирана для оказания помощи в боевом применении и совершенствовании беспилотников типа "Shahed-136" и "Mohajer-6".

По данным ГУР, Россия заказала у Ирана еще около 2,4 тысяч дронов. Впоследствии стало известно, что Иран хочет передать России баллистические ракеты и еще больше беспилотников.

США заявили, что взамен страна-агрессор может консультировать Иран по подавлению протестов в стране, которые продолжаются после смерти девушки, которую задержала полиция за нарушение правил ношения хиджаба.

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