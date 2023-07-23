Украинская разведка имеет данные о планах и мерах врага по этому процессу.

Российская Федерация модернизировала ракеты Х-22 и "Оникс", которые часто использует для атак по Украине, а также возобновила использование комплексов "Бастион".

"Мы четко знаем, что были проведены мероприятия по модернизации некоторых видов. Там же сама Х-22 по сути уже стала Х-32, то есть прошла модернизацию", - сообщил представитель ГУР Минобороны Вадим Скибицкий в интервью телеканалу "Мы-Украина".

По словам представителя разведки, ГУР располагает информацией о планах и мерах, которые осуществлял враг при модернизации ракет "Ониксов".

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"Осенью они очень часто обстреливали Николаевскую, Одесскую и Херсонскую области. Тогда было очень много именно подрывов, а не попаданий", - отметил Скибицкий.

Он добавил, что россияне после модернизации возобновили использование комплексов Бал, "Бастион", которые применяют для атак по гражданским объектам.

Российские ракеты - что сообщалось

Недавно сообщалось, что Российская Федерация научилась восстанавливать всю номенклатуру ракет, которые использует для атак по Украине.

Для производства своих ракет Россия использует электронику, большая часть которой производится в других штатах. На компании из США приходится 81% электронных компонентов в российских ракетах.

Ранее Скибицкий рассказывал, что Россия ежемесячно может и, вероятно, производит 25 ракет "Калибр", 2 ракеты" Кинжал", 35 крылатых ракет "Х-101" и 5 баллистических ракет "Искандер-М".

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