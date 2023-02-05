Они работают тайно и независимо от Вооруженных сил Украины.

На оккупированных территориях Украины и в глибовоку тыла РФ работают добровольцы секретного украинского батальона "Братство".

Британская The Guardian пообщалась с тремя спецназовцами "Братства" - 23-летним Тарасом, 21-летним Владиславом и их командиром 39-летним Алексеем. Они знают, что украинское правительство будет отрицать любую информацию о них, а Запад обеспокоен мнением об их деятельности, ведь опасается ударов по России.

Воины рассказали, что выполняют различные операции - от похищения высокопоставленных кремлевских чиновников, уничтожение военной инфраструктуры и "приземления" самолетов на территории РФ. В частности, воины "Братства" сбивали вертолет с российскими чиновниками, а также устраивали засаду по маршруту машины офицера ФСБ.

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"Братство" имеет особый статус – технически группа независима от армии Украины, но действует бок о бок с Силами обороны.

"Нам очень легко пересечь российскую границу", – с улыбкой признался 21-летний член группы Владислав.

Добровольцы говорят, что не останавливаются перед запретами, чтобы в РФ чувствовали разгар боев в их тылу. Один из воинов рассказал об одной из последних своих операций - "простой", по его мнению.

"Нашей группе нужно было привезти на территорию России определенное количество взрывчатки и оставить ее в определенном месте. Я не знаю, для чего и кому предназначалась эта взрывчатка. Но я точно знаю, что некоторые люди в России готовы помочь украинцам", – рассказал боец.

Как отмечают воины, иногда россияне узнают, что в РФ работают диверсанты. Но это их значительно деморализует и заставляет отправлять много военных на их поиски. Бойцы "Братства" признались, что операция в районе Белгорода, где месяц назад в воздух взлетело несколько складов с боеприпасами РФ, это их рук дело. Об операциях не знает никто, даже родные воинов.

"Ваши читатели могут ожидать от нас, что мы собираемся взорвать Кремль, но пока это не так. Мое мнение, что начинать нужно с небольших задач, а потом переходить к более сложным. У моего друга есть поговорка: "Чтобы уничтожить вражескую военную базу, надо сначала взорвать собачью будку", – отметил один из бойцов.

Но не всегда все идет по плану. На Рождество четверо их коллег, Юрий Горовец, Максим Михайлов, Тарас Карпюк и Богдан Лягов погибли после рейда в тыл врага.

"Мы очень спокойно относились к этим ребятам и были уверены, что все будет хорошо. Мы не знаем подробностей, но предполагаем, что они случайно зашли на вторую линию русской обороны. А перед ней русские заложили мины в землю", - рассказал один из воинов.

Вместе с тем "Братство" считает свою работу намного безопаснее, чем в ВСУ.

"Наши операции фактически вдвое безопаснее тех, которые проводят украинские Вооруженные силы. Кажется, это очень опасная работа, но мы очень серьезно к ней готовимся", - рассказал Тарас.

Агенты Украины в тылу РФ

Ранее глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов намекнул, что в РФ работают украинские агенты, а дроны "разрушают их иллюзию безопасности". Впрочем, он так и не подтвердил причастность Украины к взрывам на тыловых аэродромах РФ и "бавовне" на Крымском мосту.

Кроме того, он подчеркнул, что Кремлю стоит опасаться коллаборантов в своем окружении.

Месяц назад в РФ заявили, что убили украинских диверсантов. Это были Юрий Горовец, Максим Михайлов, Тарас Карпюк и Богдан Лягов.

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