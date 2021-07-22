22 июля 2014 года подразделения Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии и добровольческих батальонов нанесли удары по вооруженным оккупационным силам РФ с двух сторон.

Сегодня, 22 июля, отмечается седьмая годовщина освобождения города Северодонецк в Луганской области от российских оккупантов.

В сообщении на Facebook-странице Генштаба ВСУ рассказали о ходе операции по освобождению города.

"В мае 2014 года Северодонецк временно оккупировали вооруженные формирования РФ. Более двух месяца они терроризировали местное население, продолжая прежние столетние традиции террора и смерти, присущие московским террористам-убийцам", - говорится в сообщении.

В Генштабе отметили, что в июле 2014 года силы АТО сектора "А" начали операцию по освобождению Лисичанско-Северодонецкой агломерации. После Рубежного пришла очередь Северодонецка.

22 июля 2014 года подразделения Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии Украины и добровольческих батальонов нанесли удары по вооруженным оккупационным силам РФ с двух сторон.

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Во второй половине дня две колонны сил АТО - одна со стороны Старой Краснянки, а вторая с Варваровки - вошли в Северодонецк. Во время короткой, но ожесточенной перестрелки с применением стрелкового оружия, гранатометов, тяжелой бронетехники и авиации украинские войска освободили город.

"Российские оккупанты начинают бежать: сначала по одному, а потом массово. В город входит Национальная гвардия и батальон Чернигов. Местные жители встречают их украинскими флагами. Люди организуют митинг в честь освобождения города от террористов. Над Северодонецком поднимают украинский флаг. На одном из объектов силовики находят тела двух расстрелянных украинцев и освобождают четырех заложников, которых пытали россияне", - вспомнили военные.

В ходе освобождения города военнослужащие НГУ наткнулись на арсенал оружия боевиков, отбили у террористов БРДМ (производства СССР), гаубицу Д-30 (производства СССР), более 50 кг пластида, 15 фугасных снарядов, более 3000 боеприпасов, 17 выстрелов от противотанкового гранатомета, средства связи и радиостанции вооруженных формирований РФ.

"Почувствовав во время оккупации на себе все прелести "московитские мира"(убийства, грабежи, мародерство), Северодонецк из эпицентра "кремлевских оккупантов" после освобождения становится не только городом, где расположена Луганская областная военно-гражданская администрация, но и городом украинской Луганщины. Ежегодно в июле местные жители, а с ними и вся Украина, радуются и празднуют день, когда военные спасли украинские города от террористов. Украинская армия и в дальнейшем готова к защите украинских территорий от агрессора", - отметили в Генштабе.

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Автор: Константин Гончаров