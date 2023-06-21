Россия до сих пор радикально превосходит Украину в воздухе, что отражается на военной ситуации.

На фоне украинского контрнаступления Россия резко увеличила количество ударов с воздуха на линии фронта. В целом с начала июня россияне атаковали украинскую территорию больше тысячи раз, пишет Kyiv Post.

На основе сводок Генштаба ВСУ журналисты подсчитали, что в среднем авиация страны-агрессора наносит по 53 удара в сутки – в основном на линии фронта. В целом за июнь насчитали уже 1126 российских авианалетов. Самым тяжелым в этом плане было 11 июня, когда оккупанты совершили 92 налета.

"Повышение активности российских ВВС явно является ответом на наступательные действия Украины в западной части Запорожской области. Украинские и союзные военные эксперты уже давно утверждают, что превосходство России в воздухе будет серьезным препятствием для контрнаступательных возможностей Украины", – пишет издание.

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Авторы публикации отмечают, что Украина улучшила ситуацию с зенитными и противоракетными системами, но ВСУ по-прежнему значительно уступают россиянам в небе. Именно поэтому президент Зеленский так настойчиво пытается сформировать "самолетную коалицию" и добиться поставки истребителей F-16, говорится в публикации.

"Согласно недавно просочившемуся документу американской военной разведки, с тех пор, как Россия вторглась в Украину в прошлом году, ВВС Украины потеряли 60 истребителей, или 40% своего довоенного парка", – пишет издание.

Журналисты отмечают, что у ВСУ осталось около 80 истребителей, в основном старых МиГ-29. От европейских партнеров Украина получила еще около 45 самолетов, но часть из них годились только на запчасти. В то же время Россия выделила непосредственно для войны почти 500 самолетов.

Кроме того, Россия активно использует ударные вертолеты, в том числе КА-52 "Аллигатор". В начале июня спутниковые снимки показали, что 27 таких машин были переброшены на аэродром в Бердянске – поближе к основной зоне боев.

Журналисты отмечают, что в тот день, когда Россия установила рекорд по числу воздушных ударов (92), небольшие Воздушные силы Украины нанесли всего девять авиаударов по российским позициям. А максимальный показатель для украинской авиации с начала войны составил всего 25 авиаударов в сутки.

Ситуация с украинской авиацией – последние новости

Украинские боевые летчики отчаянно просят предоставить им более совершенные самолеты, нежели те, которыми им приходится пользоваться сейчас. По словам пилотов, сейчас они крайне ограничены в своих возможностях и несут неоправданно высокие потери.

Однако пока Запад ограничивается поставками отдельных вспомогательных систем и вооружений для уже имеющихся в Украине самолетов и вертолетов. В частности, недавно стало известно о получении современных сенсоров обнаружения и самозащиты, которые поставят на украинские вертолеты

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