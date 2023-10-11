Целью оккупантов является захват Купянска, поскольку там есть железная дорога, они также стремятся выйти к реке Оскол.

Враг усиливает наступательную активность на Купянско-Лиманском направлении, констатирует начальник пресс-службы восточной группировки войск Илья Евлаш. Об этом он сказал в эфире информационного марафона "Единые новости", говоря о ситуации на направлении.

"Оккупанты продолжают наращивать интенсивность именно на этом направлении. Основная цель - это остается взятие Купянска, поскольку там железная дорога и это важный железнодорожный хаб на этом направлении. Но следующая цель - это пробитие следующего коридора и разъединение нашей компоненты (войск) по направлению к реке Оскол", - отметил Евлаш.

По его информации, сейчас враг акцентирует внимание на участках вблизи населенных пунктов Синьковка и Ивановка на Харьковщине, а также вблизи Макеевки. Ранее россияне пытались наступать возле Новой Горивки, но "получив изрядно по зубам от ВСУ" отказались в течение определенного времени.

Видео дня

"Но сейчас, где-то неделю как, начали возобновлять свои наступательные действия", - заметил Евлаш, добавив, что враг сейчас этот участок усиливает своими силами, в частности авиацией.

Ситуация на фронте - последние новости

Как сообщал УНИАН, за сутки на фронте произошло более 100 боестолкновений, российские оккупанты пытались давить на нескольких направлениях.

В частности, на Купянском направлении украинские воины отбили более 30 атак врага в районах населенных пунктов Синьковка и Ивановка Харьковской области. На Лиманском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление противника в районах Макеевки и дубравы Луганской области.

По данным аналитиков, российские войска начали локальные наступательные операции в районе Авдеевки Донецкой области и юго-западу от Орехова на Западе Запорожской области, которые, вероятно, имеют целью отвести украинские силы от района Работиного. При этом активность боевых действий на Таврическом направлении в последнее время несколько снизилась.

Вас также могут заинтересовать новости: