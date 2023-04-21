Украинские защитники уничтожили восемь из десяти беспилотников.

Сегодня ночью во время масштабной воздушной тревоги российские оккупанты атаковали территорию Украины беспилотниками.

В сводке Генштаба по состоянию на 6:00 уточняется, что враг применил около 10 БПЛА типа "Шахед-136". Восемь из них были уничтожены украинскими защитниками. Также враг нанес за прошедшие сутки 23 авиационных удара. По данным Генштаба, вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается достаточно высокой.

В КГВА добавили, что на столицу летели 8 БПЛА. Все они были обнаружены и сбиты Силами обороны. В администрации отметили, что это была первая атака на Киев после 25-дневного затишья. Жертв и разрушений в результате атаки, предварительно, нет.

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"По предварительной информации, московитский агрессор, вероятно, использовал новую партию иранских БПЛА "Shahed". На подлете к столице было обнаружено и сбито около 8 вражеских целей", - говорится в сообщении.

Ночная атака российских оккупантов

После полуночи в ряде украинских областей объявили воздушную тревогу. Уже в час ночи глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил о работе ПВО. Аналогичное заявление сделали в Киевской ОВА.

В ОК "Юг" предупредили, что россияне также постепенно готовятся к новым ракетным атакам по территории Украины.

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