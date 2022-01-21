Российские оккупационные войска разместили на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей за сутки 20 января 101 единицу военной техники. Вооружение размещено с нарушением Минских договоренностей.
Об этом сообщили в Генштабе Минобороны в Facebook.
Отмечается, что в зоне действия оккупационного "1 армейского корпуса" боевиков "ДНР" всего разметили 13 единиц вооружения и военной техники:
- в районе Бойковское (67 км от линии столкновения) – один танк неустановленного типа;
- в районе Терново (57 км от линии столкновения) – 10 танков неустановленного типа;
- в районе Бойковское (67 км от линии столкновения) – две единицы ББМ.
Читайте такжеВ Госдуме дали "зеленый свет" процедуре признания "ЛДНР"При этом в зоне действий "2 армейского корпуса" боевиков "ЛНР" всего разместили 88 единиц вооружения и военной техники:
- в районе Берегово (23 км от линии столкновения) – один миномет;
- в районе населенного пункта Мирное (28 км от линии столкновения) – 14 танки неустановленного типа; 10 самоходных гаубиц; 12 единиц буксируемой артиллерии неустановленного типа, а также 51 единица ББМ.
Риск вторжения России в Украину: что известно
В ноябре 2021 года агентство Bloomberg опубликовало статью, где речь шла о рисках полномасштабного нападения России на Украину. Отмечалось, что в кругах американских и европейских дипломатов серьезно взволнованы перемещением российских войск в сторону границы Украины.
17 декабря МИД РФ обнародовал проект договора между РФ и США о "гарантиях безопасности" и проект соглашения о мерах по обеспечению безопасности России и государств-членов НАТО. В частности, Россия предложила НАТО отказаться от принятия Украины в Альянс, а также "от любой военной деятельности на территории Украины", предлагала США не создавать военные базы на территории стран бывшего СССР и не принимать эти страны в НАТО.
В Брюсселе 12 января 2022 года состоялось заседание Совета НАТО-Россия, на котором обсуждались вопросы безопасности в Европе.
После заседания страны-члены НАТО призвали РФ немедленно уменьшить напряжение у Украины и воздержаться от агрессивного размещения войск, а также призвали вывести войска с Украины, в частности, из Крыма.
Страны-члены НАТО подтвердили политику "открытых дверей" по принятию новых членов и заявили, что не откажутся от размещения войск на восточных рубежах альянса.
20 декабря обнародовали новые снимки спутников компании Maxar Technologies, на которых зафиксирована российская военная техника на нескольких полигонах вблизи Украины.