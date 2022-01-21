Всего российские оккупанты разместили в ОРДЛО более 100 единиц техники.

Российские оккупационные войска разместили на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей за сутки 20 января 101 единицу военной техники. Вооружение размещено с нарушением Минских договоренностей.

Об этом сообщили в Генштабе Минобороны в Facebook.

Отмечается, что в зоне действия оккупационного "1 армейского корпуса" боевиков "ДНР" всего разметили 13 единиц вооружения и военной техники:

в районе Бойковское (67 км от линии столкновения) – один танк неустановленного типа;

в районе Терново (57 км от линии столкновения) – 10 танков неустановленного типа;

в районе Бойковское (67 км от линии столкновения) – две единицы ББМ.

Читайте такжеВ Госдуме дали "зеленый свет" процедуре признания "ЛДНР"При этом в зоне действий "2 армейского корпуса" боевиков "ЛНР" всего разместили 88 единиц вооружения и военной техники:

в районе Берегово (23 км от линии столкновения) – один миномет;

в районе населенного пункта Мирное (28 км от линии столкновения) – 14 танки неустановленного типа; 10 самоходных гаубиц; 12 единиц буксируемой артиллерии неустановленного типа, а также 51 единица ББМ.

Риск вторжения России в Украину: что известно

В ноябре 2021 года агентство Bloomberg опубликовало статью, где речь шла о рисках полномасштабного нападения России на Украину. Отмечалось, что в кругах американских и европейских дипломатов серьезно взволнованы перемещением российских войск в сторону границы Украины.

17 декабря МИД РФ обнародовал проект договора между РФ и США о "гарантиях безопасности" и проект соглашения о мерах по обеспечению безопасности России и государств-членов НАТО. В частности, Россия предложила НАТО отказаться от принятия Украины в Альянс, а также "от любой военной деятельности на территории Украины", предлагала США не создавать военные базы на территории стран бывшего СССР и не принимать эти страны в НАТО.

В Брюсселе 12 января 2022 года состоялось заседание Совета НАТО-Россия, на котором обсуждались вопросы безопасности в Европе.

После заседания страны-члены НАТО призвали РФ немедленно уменьшить напряжение у Украины и воздержаться от агрессивного размещения войск, а также призвали вывести войска с Украины, в частности, из Крыма.

Страны-члены НАТО подтвердили политику "открытых дверей" по принятию новых членов и заявили, что не откажутся от размещения войск на восточных рубежах альянса.

20 декабря обнародовали новые снимки спутников компании Maxar Technologies, на которых зафиксирована российская военная техника на нескольких полигонах вблизи Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: