Евросоюз призвал немедленно прекратить продолжающуюся эскалацию насилия и приветствовал "постоянную сдержанность Украины".

В Европейском Союзе решительно осудили обстрел боевиками детского сада в Станице Луганской.

Об этом сообщает дипломатическая служба ЕС.

Соответствующее заявление сделал верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель.

"Европейский Союз решительно осуждает обстрел детского сада в Станице Луганской, о котором сообщалось. Такой неизбирательный обстрел гражданской инфраструктуры является абсолютно неприемлемым и является явным нарушением режима прекращения огня и Минских договоренностей", - сказано в заявлении.

Также Евросоюз призвал немедленно прекратить продолжающуюся эскалацию насилия и приветствовал "постоянную сдержанность Украины".

Обострение на Донбассе

Как сообщал УНИАН, российские оккупационные войска сегодня, 17 февраля, из тяжелого артиллерийского вооружения калибра 122 мм обстреляли пгт. Станица Луганская.

В результате обстрела повреждено сооружение детсада, где в то время находились дети. По предварительным данным, в результате обстрела трое работников детсада получили контузии. Также повреждения получила и коммунальная инфраструктура - половина поселка осталась без электроснабжения.

Всего с полуночи оккупанты 29 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранен один военнослужащий Вооруженных сил Украины.

Нарушение "тишины" российскими оккупантами наблюдается одновременно по всей линии фронта.