Мужчина подорвался на неустановленном взрывном устройстве.

В Донецкой области в результате взрыва на кладбище в поселке Верхнеторецкое погиб местный житель.

Как сообщили в пресс-службе полиции, 69-летний мужчина во время уборки могилы подорвался на неустановленном взрывном предмете.

"Предварительно установлено, что муж с женой убирали могилы на кладбище в пгт Верхнеторецкое, что вблизи линии соприкосновения. Во время работ произошел взрыв, в результате которого мужчина получил травмы, не совместимые с жизнью. Сейчас все посетители кладбища эвакуированы, опасный район оцеплен полицейскими", - говорится в сообщении.

На место направили взрывотехников для обследования территории.

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Автор: Юрий Годован