Общий возможный залп – 28 крылатых ракет.

В Черном море снова находятся российские военные корабли. По состоянию на вечер вторника, 14 марта 2023 года, там находятся 4 носителя крылатых ракет "Калибр".

"В Черном море – 4 вражеских ракетоносителя. Общий возможный залп – 28 "Калибров", – сообщил в Telegram спикер главы Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

При этом утром 14 марта, по данным ВМС ВСУ, в Черном море количество вражеских ракетоносителей уменьшилось до одного.

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Обновлено: Оперативное командование "Юг" сообщает, что всего в Черном море вражеская группировка увеличена до 17 кораблей.

"На фоне регулярных воздушных тревог и активности вражеской авиации в Черном море существенно увеличена корабельная группировка до 17 единиц. Несмотря на сильный шторм, на боевое дежурство выведено 4 ракетоносителя, один из которых подводный. Общий залп "Калибров" может достигать 28", – говорится в сообщении.

Как отмечается, враг продолжает выискивать новую тактику действий, "играть мышцами" и пытается оказывать психологическое давление. Кроме того, сообщается, что штормовая погода в Черном море повышает минную угрозу на побережье и прибрежных водах.

Ракетные удары РФ по Украине

14 марта 2023 года в Генштабе ВСУ предостерегли о высоком уровне ракетной угрозы по всей территории Украины. В течение дня в Украине несколько раз объявляли масштабную воздушную тревогу.

Во время одной из них враг атаковал Одесскую область ракетами Х-31П. Российские самолеты Су-24 зашли с моря и выпустили четыре ракеты.

Последний массированный удар РФ по Украине произошел в ночь на 9 марта. Тогда атака продолжалась более 6 часов. Взрывы раздавались в нескольких регионах. Кое-где исчез свет.

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