Россия нанесла ракетный удар по Одесской области с применением тактической авиации. Самолеты Су-24 зашли с моря и в направлении побережья выпустили 4 противорадиолокационные ракеты, предположительно, Х-31П.
Об этом сообщает ОК "Юг" и уточняет, что ракеты уничтожены над морем, но обломками и взрывной волной повреждены детский сад на побережье и несколько частных домов вокруг.
К счастью, в результате ракетного удара РФ по Одесской области 14 марта 2023 года пострадавших нет.
Воздушная тревога и взрывы в Одесской области 14.03.2023
В Одесской области 14 марта после объявления воздушной тревоги прогремели взрывы. Оказывается, там отработала украинская ПВО.
В то же время спикер Одесской ОВА Братчук призывал общественность не спешить с выводами и не публиковать неофициальную информацию о работе ПВО или прилетах.
Источники СМИ сообщали, что видели результат работы ПВО в небе.