Обошлось без пострадавших, ракеты удалось уничтожить нашей ПВО.

Россия нанесла ракетный удар по Одесской области с применением тактической авиации. Самолеты Су-24 зашли с моря и в направлении побережья выпустили 4 противорадиолокационные ракеты, предположительно, Х-31П.

Об этом сообщает ОК "Юг" и уточняет, что ракеты уничтожены над морем, но обломками и взрывной волной повреждены детский сад на побережье и несколько частных домов вокруг.

К счастью, в результате ракетного удара РФ по Одесской области 14 марта 2023 года пострадавших нет.

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Воздушная тревога и взрывы в Одесской области 14.03.2023

В Одесской области 14 марта после объявления воздушной тревоги прогремели взрывы. Оказывается, там отработала украинская ПВО.

В то же время спикер Одесской ОВА Братчук призывал общественность не спешить с выводами и не публиковать неофициальную информацию о работе ПВО или прилетах.

Источники СМИ сообщали, что видели результат работы ПВО в небе.

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