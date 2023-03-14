Вражеские корабли находятся в Черном, Азовском и Средиземном морях.

В Черном море количество вражеских ракетоносителей уменьшилась до одного. Об этом сообщает пресс-центр командования ВМС ВСУ.

"По состоянию на 14 марта в Черном море на боевом дежурстве находится 8 вражеских кораблей, среди которых 1 носитель крылатых ракет "Калибр", общий залп - до 4 ракет", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что в Азовском море - один вражеский корабль; в Средиземном - численность группировки уменьшилась до семи вражеских кораблей, из них три носителя крылатых ракет "Калибр", общий залп до 20 ракет.

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Как сообщал УНИАН, 13 марта российские оккупанты вывели в Черное море два ракетоносителя и подводная лодка, снаряженные 20 "Калибрами".

Ракетные удары РФ по Украине

Последний массированный ракетный обстрел Украины произошел 9 марта. Тогда россияне выпустили по нашему государству более 80 ракет различного базирования.

В общем с довтня оккупанты совершили не менее 15 массированных обстрелов, использовав более 800 ракет.

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