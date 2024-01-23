Шторм утихает и захватчики вывели в акваторию еще один ракетоноситель.

В Черном море зафиксировано уже три носителя крылатых ракет"Калибр" Черноморского флота РФ.

Уровень ракетной опасности - очень высокий, сообщили в Силах обороны юга Украины. Там уточнили, что враг вывел в акваторию дополнительный подводный ракетоноситель.

"В Черном море постепенно утихает шторм и вражеская корабельная группировка пополнилась еще одним подводным ракетоносителем!", - отмечают украинские военные.

Говорится, что общий залп ракет типа "Калибр" может составлять два десятка единиц.

"Сигналы воздушных тревог не игнорируем!",- подчеркивают в ведомстве.

Сколько кораблей РФ было на боевом дежурстве утром

Сегодня утром в Черном море на боевом дежурстве находилось десять кораблей вражеского флота, среди которых - два надводных ракетоносителя, снаряженные 16 крылатыми ракетами типа "Калибр". В Азовском море патрулировал один российский корабль.

Также сообщалось, что враг нанес два авиационных удара с применением 15 управляемых авиабомб по населенным пунктам Качкаровка, Республиканец, Мылово, Тягинка, Берислав, Змиевка, Красный Маяк. Также российская армия терроризирует население прифронтовых населенных пунктов - она применила против гражданских людей почти двадцать FPV-дронов и сбросила с БпЛА различных модификаций два десятка осколочных боеприпасов.

На Херсонщине пострадали Качкаровка, Осокоровка, Янтарное, Широкая Балка, Змиевка, Тягинка, Ивановка, Михайловка, Берислав, дорожное, Антоновка, Чернобаевка, на Николаевщине - Очаков и Дмитровка.

Среди гражданского населения есть погибшие и раненые.

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