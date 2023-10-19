Глава МИД отметил, что теперь в динамике будет развиваться возможность получения Украиной американских дальнобойных ракет.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отмечает, что в будущем Украина будет получать больше дальнобойных ракет ATACMS, в том числе с увеличенной дальностью поражения вражеских целей. Об этом глава МИД сказал в интервью в эфире программы "Завтрак с 1+1".

В частности, у министра спросили, что означает предоставление первых ракет ATACMS, что Украина будет их получать на постоянной основе и в большем количестве.

"Значит. Это прямой результат договоренности президента Зеленского и президента Байдена, которая была достигнута в Вашингтоне во время их личной встречи в конце сентября", - сказал Кулеба.

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Глава МИД отметил, что меньше чем месяц прошел и уже наблюдается конкретный результат.

"Если почитать между строк выступление президента после встречи с Байденом, из него можно было бы понять, что принято очень важное решение, а из важных решений можно было сделать только это. Поэтому благодарим Соединенные Штаты за выполнение договоренностей и за укрепление нашей огневой мощи", – сказал Кулеба.

При этом, министр отметил, что не важно, какого года выпуска ракеты ATACMS передаются Украине.

"Если бы вы знали, какое оружие стреляю по оккупанту, и довольно эффективно его уничтожает, и в каких годах оно изготовлено, то вы бы так критически не размышляли о 1996 году", - сказал Кулеба, отвечая на утверждение ведущего, что ракеты 1996-го года выпуска могут быть довольно старыми.

Глава МИД отметил, что ракеты ATACMS передаются искусным рукам украинских ракетных войск и артиллеристов.

"Здесь не про год. Нам главное, чтобы стреляло и убивало врага", - уточнил Кулеба.

Кроме того, он прокомментировал дальность поражения вражеских объектов той модификацией ракет ATACMS, которые передали Украине. Речь идет об уничтожении объектов до 165 км, а не до 300 км.

"Со всеми партнерами все разговоры об оружии начинались с "нет". Все эти "нет" Украина превратила в "да", и нам есть чем воевать и бить врага. Наш солдат знает, что у него есть это оружие. Поэтому, дальность, детали, годы- э то все в динамике будет развиваться. Главное, что мы разблокировали эту позицию. И у нас уже есть все виды оружия, которые мы хотели в нашем распоряжении. Теперь речь пойдет о расширении количества, дальности, модификации и всем остальном", - сказал Кулеба.

Передача ATACMS Украине-детали

Ранее стало известно, что США тайно передали Украине ракеты ATACMS большой дальности. В Штатах переживали, что россияне уберут свое оборудование и вооружение за пределы досягаемости ракет прежде, чем Украина их получит. Позже президент Украины Владимир Зеленский официально подтвердил, что Украина получила и применила дальнобойные ракеты ATACMS.

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден изменил свою позицию относительно отправки дальнобойных ракет Украине, пишет NYT. Отмечается, что на протяжении большей части 18 месяцев американский лидер не соглашался передавать ВСУ дальнобойные ракеты, чтобы не пересечь одну из "красных линий" президента России Владимира Путина. Издание пишет, что Байдену приходилось серьезно рассматривать этот сценарий из-за ядерных угроз РФ.

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