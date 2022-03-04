На момент смерти Валерию Чибинееву было 34 года.

Герой Украины Валерий Чибинеев погиб в жестоких боях с российскими оккупантами под Гостомелем. Майор был родом из Бердянска.

Об этом сообщает пресс-служба Бердянского городского совета в Facebook

"Он боролся как герой и умер как герой. Ему было 34 года", – говорится в сообщении.

По данным Анатолия Штефана, Герой Украины погиб во время боев под Гостомелем.

"В боях за Гостомель погиб Герой Украины Валерий Чибинеев. Вечная память. Отомстим", - написал он в Twitter.

Валерий Чибинеев – что известно

Валерий Чибинеев вместе с братом воспитывался в Бердянской санаторной общеобразовательной школе-интернате, потому что родители умерли. Он окончил девять классов школы, после чего поступил в Запорожский военный лицей "Защитник", а потом в Одесскую академию сухопутных войск.

В 2010 году в звании лейтенанта вошел в ряды 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Кроме того, он боролся с российскими оккупантами с первых дней АТО.

В 2016 году его наградили Звездой Героя Украины. В 2019 году потерял на российско-украинской войне брата. Командир отделения десантно-штурмового взвода 79-й десантно-штурмовой бригады Роман Чибинеев получил смертельное ранение в результате обстрела со стороны боевиков