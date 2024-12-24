Пострадавшего от взрыва забрала скорая помощь.

Во временно оккупированном городе Бердянск в Запорожье 24 декабря неизвестные взорвали машину, в которой мог быть глава оккупационного совета Василий Нечет. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Сегодня утром в Бердянске в по улице Европейская во дворе дома взорвалась и сгорела дотла машина. Пострадавшего от взрыва забрала скорая помощь. Предварительно, на машине передвигался председатель оккупационного совета Василий Нечет", - написал Андрющенко в Telegram-канале.

По его словам, до оккупации города Нечет заведовал домом культуры "Нефтехимик", а во время захвата города армией РФ перешел на сторону врага, принимал активное участие в становлении оккупационной власти. Также, как отмечает Андрющенко, Нечет вступил в ряды пропутинской политической партии "Единой России" и был назначен председателем оккупационного совета - возглавил так называемый "городской совет депутатов Бердянска".

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"Он подозревается Нацполицией Украины в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 111-1 УК Украины - коллаборационной деятельности", - отмечает Андрющенко.

Сейчас детали происшествия уточняются.

Уничтожение российских оккупантов

Как сообщал УНИАН, недавно в Москве взорвали российского генерала Игоря Кириллова. Погиб также его личный помощник. Взрыв произошел во дворе в Нижегородском районе в Москве, в результате в ближайших квартирах выбило стекла. По предварительным данным, самодельное взрывное устройство было заложено на выходе из подъезда.

А в начале декабря в центре Донецка взорвали авто начальника Еленовской колонии Сергея Евсюкова, он погиб.

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