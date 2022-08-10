С начала полномасштабного вторжения России в Украину Александр Лукашенко умело избегает ответственности и выгораживает себя как может.

По данным Генштаба ВСУ, РФ разворачивает дополнительные войска и средства противовоздушной обороны со стороны Беларуси. Речь идет в первую очередь о зенитно-ракетных комплексах, это могут быть С-300, это будут дополнительные средства радиоэлектронной борьбы.

Как говорится в сюжете проекта FreeДом, появление подобного рода комплексов в Беларуси может говорить о том, что Российская Федерация таким образом может усиливать оборону воздушного пространства, а также использовать данные комплексы для нанесения ракетных ударов по территории Украины.

"Возрастает риск того, что будут учащены удары с территории Беларуси п территории Украины именно посредством этих комплексов... Именно террор, ракетный шантаж может возобновиться", - говорит военный эксперт Александр Коваленко.

Может ли эта активность стать предпосылкой для вторжения со стороны Беларуси? Скорее всего, нет, уверяют эксперты, ведь для этого нужны специально подготовленные войска. По словам Коваленко, "бумажная армия" Лукашенко на сегодня вообще не готова воевать.

"Первый самый главный фактор - это то, что общее количество армии Беларуси, боеспособных батальонно-тактических групп составляет 20. Из этих 20 батальонно-тактических групп только шесть сосредоточены на границе с Украиной, а это не тот боевой порядок, который может говорить о некоем полномасштабным вторжении", - подчеркнул военный эксперт.

Еще один фактор - Беларусь продолжает снабжать захватнические войска Российской Федерации техникой, оружием и боеприпасами. В августе российское командование договорилось с Министерством обороны Беларуси о вывозе со складов и центров хранения в Беларуси 12 тысяч тонн боеприпасов. То есть армия Беларуси не готовится к наступлению, если она вывозит из своей страны боеприпасы.

Ранее сообщалось, что до 11 августа беларуские и российские военные проведут первый этап совместных учений с боевой стрельбой.

Вечером во вторник, 9 августа, в аэропорт "Гомель" снова прилетел российский самолет с партией ракет для ЗРК С-300/400.

Из-за угрозы вторжения с территории Беларуси осуществлено минирование приграничных территорий Волыни. Поэтому граждан, проживающих в приграничных с РБ населенных пунктах Волынской области, призывают быть осторожными при посещении лесных массивов, выезде на обочину дорог и тому подобное.

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