Еще четыре человека вчера получили ранения в результате вражеских обстрелов.

В Бахмуте Донецкой области российские оккупанты убили двух мирных жителей.

Об этом в Telegram сообщает председатель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

"За 4 июля россияне убили 2 мирных жителей Донецкой области в Бахмуте. Еще 4 человека получили ранения", - сообщил он.

Кроме того, по словам Кириленко, в Константиновке медицинская помощь была оказана 2 людям, раненым в Луганской области.

Он также добавил, что сейчас невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Как сообщал УНИАН, эксперты Американского Института изучения войны оценили шансы россиян провести удачное наступление. По данным экспертов, Россия готовится к наступлению на Бахмут и Северск. Оккупанты продолжат пытаться продвинуться к западу от трассы Бахмут-Лисичанск, чтобы в итоге приблизиться к новым городам.

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