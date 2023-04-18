Россияне сократили численность войск и сворачивают наступательные действия в районе Донецка.

Существует реальная вероятность того, что россияне сократили численность войск и сворачивают наступательные действия в районе Донецка, чтобы перенаправить ресурсы на Бахмут.

Об этом говорится в свежей сводке британской разведки. "В Бахмуте силы минобороны РФ и ЧВК "Вагнер" продолжают медленно продвигаться вперед. Линия фронта в центре города в основном проходит вдоль главной железнодорожной ветки", - сказанов сообщении.

При этом, по сведениям британской разведки, ВСУ отбивают атаки россиян с юга вдоль улицы Корсунского - старой главной дороги к западу от города.

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"Для обеих сторон любое значительное сокращение подразделений вокруг Бахмута стаоа критическим вопросом, поскольку Украина хочет высвободить наступательные силы, а РФ, вероятно, стремится восстановить оперативный резерв", - подытожили в разведке.

Ситуация в Бахмуте

В городе продолжаются ожесточенные бои. Оккупанты не оставляют попыток полностью захватить город. С этой целью наемники "Вагнера" даже наладили взаимодействие с кадровыми российскими военными.

17 апреля в Минобороны Украины сообщили, что российские захватнические войска интенсивнее используют тяжелую артиллерию и авиаудары на Бахмутском направлении.

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