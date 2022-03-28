Сейчас происходит релокация некоторых учебных заведений в безопасные места.

В 14 областях Украины удалось восстановить обучение.

Об этом в эфире национального телемарафона рассказал первый заместитель министра образования и науки Украины Андрей Витренко.

Он пообещал, что ученики 9-х и 11-х классов получат все документы об общем образовании в этом году и отметил, что министерство работает над упрощением поступления в вузы.

"Мы должны обеспечить, чтобы все дети остались в нашей стране, нам надо будут специалисты, которые будут ее восстанавливать. Поэтому мы максимально облегчим вступление в этом году", - сказал Витренко.

По его словам, для поступления на контракт не нужно будет сдавать никаких тестов, нужно лишь заявление абитуриента, документ об образовании и мотивационное письмо.

В то же время Витренко отметил, что пока неизвестно, сколько ВУЗов заработают, из-за ежедневных вражеских обстрелов.

Также он отметил, что происходит релокация некоторых учебных заведений в безопасные места и добавил, что учиться можно будет дистанционно.

"Релокация вузов сейчас происходит из Харькова и из Чернигова. Но многие учебные заведения, в частности, в Харькове пожелали остаться в своем родном городе", - сказал заместитель министра образования.

Он заверил, что первое сентября в Украине будет.

"Мы будем предлагать учебные заведения, которые находятся в безопасном месте, или другой выход из этого положения, но не забудем ни одного, и все учителя найдут свои места работы", - подытожил Витренко.

Напомним, за месяц после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину более полутысячи образовательных учреждений Украины пострадали от бомбардировок.

Вас также могут заинтересовать новости: