Кулеба подчеркнул, что россияне должны немедленно прекратить огонь.

В Министерстве иностранных дел Украины предупреждают, что взрыв на Запорожской АЭС, который может произойти из-за пожара от обстрелов российских войск, будет в 10 раз мощнее аварии на Чернобыльской АЭС.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Российская армия обстреливает со всех сторон Запорожскую АЭС, крупнейшую атомную электростанцию в Европе. Огонь уже вспыхнул. Если он взорвется, то будет в 10 раз больше, чем Чернобыль!", - говорится в его заявлении.

Кулеба подчеркнул, что россияне должны немедленно прекратить огонь, допустить пожарных и установить зону безопасности в районе АЭС.

Напомним, что российские оккупанты попали уже в первый энергоблок Запорожской АЭС. Спасатели не могут начать ликвидацию пожара, ведь их расстреливают в упор.

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