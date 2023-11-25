Ведомство показало, как спасатели попали под обстрел, выехав на вызов в ночь на 25 ноября.

В условиях полномасштабной войны с Россией каждый вызов для спасателя ГСЧС может оказаться последним. В ночь на 25 ноября одна из команд службы попала под ночную атаку дронов на Киев.

Об этом заявила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям. В ведомстве уточнили, что эта ночь стала тяжелым вызовом как для столичных спасателей, как и для всех жителей столицы.

"Эту ночь и утро мы запомним надолго, а наши мужественные столичные спасатели, пожалуй, на всю жизнь", - говорится в сообщении.

В ГСЧС показали видео, как команда спасателей попала под удары врага и была вынуждена прятаться в "импровизированном" бомбоубежище. К сожалению, из-за войны с РФ в таких условиях работает подавляющая часть экстренных служб во время каждой воздушной атаки.

"Все, возможно, сегодня мы уже не вернемся домой", - об этом думали наши мужественные титаны, которые, стремясь помочь мирным жителям, сами попали под удары врага", - акцентирует ГСЧС.

Западные СМИ опубликовали запрещенные кадры работы ПВО в Киеве

Сегодня The Sun совместно с Reuters опубликовали "запрещенные" кадры работы систем ПВО, которые Украина получила для сдерживания воздушных атак РФ от партнеров. По данным УНИАН, есть большая вероятность, что в кадре показана работа ультрасовременных систем Skynex или Skyranger. Эту технику Украине передал немецкий концерн Rheinmetall.

Как известно, ночью Россия атаковала Киев и другие регионы волной дронов "Шахед". Силы ПВО сбили 71 цель из 75 запущенных БПЛА.

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