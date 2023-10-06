Спикер российского диктатора поделился "басней" насчет войны.

У российского диктатора Владимира Путина цинично высказались о смертоносном ударе по селу Гроза, которое находится в Купянском районе Харьковской области.

Спикер главаря РФ Дмитрий Песков на брифинге утверждал, что российские оккупанты якобы не бъют по гражданским, сообщает "РИА Новости" в Telegram в пятницу, 6 октября.

"…Россия не наносит ударов по гражданскому населению, а работает по скоплению военных и армейского руководства", - поделился "басней" пресс-секретарь Путина.

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Село Гроза (Харьковская область) оказалось под ударом - что нужно знать

5 октября российские оккупанты нанесли ракетный удар по селу и попали в здание, в котором находились магазин и кафе. Как выяснилось позже, во время атаки в кафе и возле него находились около 60 человек, которые пришли на поминки по погибшим военнослужащим.

6 числа стало известно, что количество жертв возросло до 52 человек. Кроме того, есть госпитализированные пострадавшие, которые находятся в критическом состоянии.

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