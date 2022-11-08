Утром враг нанес ракетные удары по Запорожскому району, один вражеский боеприпас взорвался возле дома, другая ракета разорвалась в поле. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух.
"Сегодня утром российские террористы нанесли удар ракетами С300 по одному из сел Запорожского района", - рассказал он.
По его словам, один вражеский боеприпас взорвался возле дома, другая ракета разорвалась в поле.
Ситуация в Запорожской области
Россия захватила часть области в феврале-марте 2022 года, после чего назначила марионеточную "власть" среди местных предателей.
Как сообщает УНИАН, в конце октября в Мелитополе прогремел взрыв возле бизнес-центра так называемого "губернатора" оккупированной части Запорожья Евгения Балицкого. В результате ранение получил местный коллаборационист Анатолий Исаков из числа бывших милиционеров.
По данным штаба исполкома Бердянска, оккупанты активно строят линию обороны вокруг города, а в соседние села завезли мобилизованных русских.
По данным военного обозревателя Дениса Поповича, российские войска строят линию обороны вокруг временно оккупированного Бердянска в Запорожской области и в Мелитополе, чтобы удержать сухопутный коридор до захваченного Крыма.