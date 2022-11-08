Один вражеский боеприпас взорвался возле дома, другая ракета разорвалась в поле.

Утром враг нанес ракетные удары по Запорожскому району, один вражеский боеприпас взорвался возле дома, другая ракета разорвалась в поле. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух.

"Сегодня утром российские террористы нанесли удар ракетами С300 по одному из сел Запорожского района", - рассказал он.

По его словам, один вражеский боеприпас взорвался возле дома, другая ракета разорвалась в поле.

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Ситуация в Запорожской области

Россия захватила часть области в феврале-марте 2022 года, после чего назначила марионеточную "власть" среди местных предателей.

Как сообщает УНИАН, в конце октября в Мелитополе прогремел взрыв возле бизнес-центра так называемого "губернатора" оккупированной части Запорожья Евгения Балицкого. В результате ранение получил местный коллаборационист Анатолий Исаков из числа бывших милиционеров.

По данным штаба исполкома Бердянска, оккупанты активно строят линию обороны вокруг города, а в соседние села завезли мобилизованных русских.

По данным военного обозревателя Дениса Поповича, российские войска строят линию обороны вокруг временно оккупированного Бердянска в Запорожской области и в Мелитополе, чтобы удержать сухопутный коридор до захваченного Крыма.

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